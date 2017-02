Encontro define preparativos para a 15ª Semana Nacional de Museus

Na manhã desta quinta-feira (16), representantes de sete municípios do Mato Grosso do Sul ligados a museologia e atividades culturais se reuniram para organizar os últimos detalhes da 15ª Semana Nacional de Museus / Divulgação/Assessoria

Na manhã desta quinta-feira (16), representantes de sete municípios do Mato Grosso do Sul ligados a museologia e atividades culturais se reuniram no 4º andar do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, para organizar os últimos detalhes da 15ª Semana Nacional de Museus, que acontece de 15 a 21 de maio, com apoio da Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei) e da Fundação de Cultura do Estado (FCMS).

O secretário Athayde Nery foi quem fez abriu o encontro, que contou com gestores de São Gabriel do Oeste, Terenos, Antônio João, Guia Lopes da Laguna, Batayporã, Eldorado e Campo Grande. Participam também a deputada estadual Mara Caseiro, o gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da FCMS, Caciano Lima, a superintendente de Cultura e Economia Criativa, Cláudia Medeiros e o superintende do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), Ricardo Maia.

“A Semana dos Museus é uma referência para nós, pois lida com um legado de arquivos e informações que contam nossa história, precisamos valorizar este trabalho e expandir as ideias até as comunidades, convidando o povo a refletir sobre sua cultura e origem”, destacou o secretário.

A Semana Nacional de Museus acontece anualmente para comemorar o Dia Internacional de Museus, 18 de maio, quando museus brasileiros, convidados pelo Ibram, desenvolvem uma programação especial em prol dessa data.

Museus e outras entidades culturais interessadas em participar da 15ª edição da Semana devem inscrever eventos até o dia 3 de março, chamando, assim, a sociedade a refletir, discutir e trocar experiências sobre o tema sugerido pelo ICOM (Conselho Internacional de Museus): Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus.

Saiba mais sobre a 15ª edição da Semana Nacional dos Museus: http://eventos.museus.gov.br/

