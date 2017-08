Encontro de Cinema Negro começa hoje com recorde de inscrição de filmes

O eletrizante Hear Me Move (Ouça-me dançar, em tradução livre), primeiro filme sul-africano de dança, do diretor Scottnes Smith, abre hoje (30), às 19h, a 10º edição do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul – Brasil, África e Caribe, no Rio de Janeiro.

O longa-metragem, de 2015, conta a história do filho de um famoso dançarino de rua que tenta descobrir as razões por trás da morte do pai. O filme rodou importantes festivais, como os de Toronto, no Canadá, e Cannes, na França, com uma trilha sonora inebriante e é a aposta da primeira noite do festival.

O Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul vai até 9 de setembro, trazendo em sua programação, que este homenageia ao fundador do festival – Zózimo Bulbul, morto em 2013 – mais de 80 produções, sendo boa parte estrangeira, vindas do Senegal, Mali e de Cuba, por exemplo.

Outro destaque internacional vem da Inglaterra. O documentário Generation Revolution (Geração Revolução, em tradução livre, 2016) é sobre jovens ativistas negros e latinos que vivem em Londres e se posicionam contrariamente a políticas de austeridade, pobreza e violência policial. O filme chama a atenção para a capacidade de organização dos jovens, além do compromisso deles com a igualdade de gênero.

Referência no Brasil e no mundo, o Encontro de Cinema Negro pretende fortalecer a identidade negra de maneira não estereotipada, favorecer a troca de experiências, negócios e o diálogo com festivais pelo mundo. Para isso, estarão presentes os curadores do Festival de Ecrans Noir, de Camarões, e o secretário-geral da Federação de Cineastas Pan-africanos, Cheick Oumar Sissoko, um dos mais premiados e reconhecidos cineastas do Mali. O evento é também uma janela de exibição para produções de destaque que não chegam facilmente ao público.

Uma novidade desta edição é a mostra de filmes infantis que ocorre amanhã (31) e sábado (2). As salas do Cinema Odeon, centro, vão exibir o consagrado desenho animado Nana e Nilo e o Tempo de Brincar, de Sandro Lopes, além de Òrun ÀiyÉ. Este último, de Jamile Coelho e Cíntia Maria, dublado por Carlinhos Brown, apresenta o mito de criação do universo narrado pelos orixás. Ainda na programação para crianças, El Reflexo, da sergipana Everlane Moraes, que estudou na Escuela Internacional de Cinema y TV, de Cuba, é um dos filmes em espanhol.

Estreias

Entre os destaques nacionais estão as estreias do primeiro episódio da série Fé Menina, do Coletivo Mulheres de Pedra, que será exibido hoje, na abertura, e o aguardado documentário Tia Ciata, de Mariana Campos e Raquel Beatriz, em exibição amanhã (31), às 21h. O filme sobre Tia Ciata traz uma perspectiva feminina sobre a baiana batizada Hilária Batista de Almeida, uma das figuras mais influentes para o surgimento do samba, no Rio, no século 19. Haverá uma sessão especial do longa na quarta-feira (6), às 14h, no Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), no Maracanã.

Paralelamente, na mostra educativa, serão exibidos filmes de sucesso nacional, como os documentários Raça (2013) de Joel Zito Araújo, curador do Encontro de Cinema Negro, e Abolição (1988), de Zózimo Bulbul, o homenageado, sobre os 100 anos da Lei Áurea.

Os ingressos para as sessões no Cinema Odeon, no centro, custam R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia) e estarão disponíveis a partir de hoje. A entrada é gratuita no Centro Cultural Justiça Federal, no centro, e no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá. Basta chegar uma hora antes e retirar os bilhetes. A programação completa você encontra aqui.

Veja Também

Comentários