Emma Watson faz tatuagem em homenagem ao movimento Time's Up

Além da tatuagem, Emma ainda estreou um novo corte de cabelo, agora com uma franja curta. Não se sabe se a tatuagem é temporária ou definitiva - Foto: Band Entretenimento

No último domingo, 4, Emma Watson compareceu a uma festa pós-cerimônia do Oscar com uma nova tatuagem, homenageando o movimento Time's Up, que arrecada fundos para apoio psicológico e jurídico para mulheres vítimas de assédio e violência sexual.

A frase "Time's Up", em seu braço direito, gerou elogios nas redes sociais, porém também críticas, porque a atriz esqueceu o apóstrofo da palavra Time's.

