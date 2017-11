Emissoras Públicas Brasileiras querem comercializar mais de 120 mil horas do acervo

Na mesa, Kobayashi TVE-Paraná, Bosco TVE-MS, Marcos Mendonça, presidente do Fórum e da TV Cultura e Fábio, também de SP - Divulgação

Em um pré- levantamento realizado pelo Fórum das Emissoras Estaduais Públicas de Rádio e Televisão foi constatado que, somadas as 18 emissoras Públicas Brasileiras, há pelo menos 120 mil horas de acervo, com programação cultural variada, que necessita ser digitalizada. A proposta apresentada a 14 dirigentes estaduais na última reunião do Fórum das Emissoras Estaduais Públicas de Rádio e Televisão, realizada no auditório do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), é que essas emissoras possam compor uma única “nuvem” para comercialização no mercado audiovisual brasileiro e do exterior.

Na última quarta-feira (22) o Fórum anunciou as principais deliberações de Brasília, entre elas a proposta de criar “esse acervo comum, com potencial de monetização, o que beneficiará as emissoras detentoras dos acervos públicos”.

Presidido pelo jornalista Sérgio Kobayashi (TV E-Paraná), o Fórum pediu o acesso das emissoras públicas aos recursos do FSA (Fundo do Setor Audiovisual), administrado pela ANCINE (Agencia Nacional do Cinema) e que financia diferentes linhas de investimento.

No caso das linhas de financiamento dos Prodavs, por exemplo, somente em 2018 deverá ser injetado mais de R$ 100 milhões em financiamentos “que apresentem resultados de comercialização”. As 14 Emissoras Públicas obtiveram o "start" de seus dirigentes para iniciar o processo para a captação desses recursos através dessas linhas de financiamentos: “aprovamos na reunião, a disponibilização de nossos arquivos para comercialização visando obter recursos do FSA (em uma linha de financiamento no mesmo modelo dos Prodavs) para que possamos digitalizar nossos acervos e posteriormente comercializar,” explicou o jornalista Bosco Martins da TVE-MS.

Nesse sistema, com base em critérios vinculados, por exemplo, a compra de licenças ou a receitas das emissoras participantes, seriam gerados créditos ao beneficiário, correspondentes para alocação de investimentos do FSA. O Fundo participaria dos rendimentos obtidos pelas obras financiadas, cujos direitos são regulados pela ANCINE – em regra.

Kobayashi e o diretor-presidente da TV Cultura de SP, Marcos Mendonça, adiantaram ainda que já haviam se reunido com a diretora da Ancine, Débora Ivanov obtendo “sinal verde para a proposta.” Ainda de acordo com os dois dirigentes, participariam do projeto não só as emissoras públicas estaduais, mas também a Cinemateca Brasileira.

Mendonça ainda levantou outro ponto importante no processo de digitalização, que seria o reconhecimento dos materiais de cada emissora. “Esse trabalho todo não se resume só ao processo de digitalização. O processo de catalogação é complicado. Hoje, a TV Cultura está se adaptando, porque temos computadores, sistemas, softwares, mas se você não tiver esses programas, você tem que fazer manualmente. A TV Cultura está encomendando um equipamento desses para poder fazer esse trabalho e disponibilizar para aquelas emissoras que fizerem parte do Fórum e afins”, declarou Mendonça.

Segundo Kobayashi, esse levantamento também é importante para saber os custos da digitalização. “Cada emissora tem que saber o que tem de acervo, para que a gente possa monetizar esses acervos. Porque a Ancine não entra com dinheiro simplesmente a fundo perdido. A Ancine entra com expectativa de ter receita sobre isso, mesmo que seja a longo prazo,” explicou.

ECAD

Bosco Martins, representando a região Centro-Oeste no Fórum, palestrou sobre a decisão inédita obtida pelo Governo do Mato Grosso do Sul contra o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), derrubando a cobrança das taxas para emissora públicas e afins.

Agora não somente as emissoras públicas, mas também as comunitárias e universitárias estão utilizando da mesma jurisprudência contra a taxa do ECAD.

Participaram da reunião: Celes Borges Melo, diretora presidente da TV Cultura do Amazonas; Flávio Gonçalves, diretor presidente da TVE Bahia, Adriano Muniz, diretor presidente da TV Ceará, Geraldo Magela, diretor presidente da TVE Espírito Santo; Paulo Valério e Abadia Lima, diretor presidente interino e diretora executiva da TV Brasil Central de Goiás; Bosco Martins, diretor Presidente da TVE Mato Grosso do Sul; Kiko Ferreira, diretor da Rede Minas; Adelaide Oliveira de Lima, diretora presidente da TV Cultura do Pará; Sérgio Kobayashi, diretor presidente da É-Paraná; Gustavo Almeida, diretor presidente da TV Pernambuco; Orestes de Andrade Jr., diretor presidente da TVE Rio Grande do Sul; Marcos Mendonça, diretor presidente da TV Cultura São Paulo; Givaldo Ricardo e Jefferson Andrade, diretor presidente e diretor técnico da TV Aperipê de Sergipe; e Gizeli Menezes, diretora presidente da TVE Tocantins.