O rapper Emicida é um dos dubladores do episódio do desenho Irmão do Jorel que vai ao ar nesta segunda-feira, 16, no Cartoon Network.

Interpretando a voz do personagem Kassius Kleyton, Emicida precisa travar uma batalha de rap com uma senhorinha, a Vovó Juju, e o próprio Irmão do Jorel - que por sinal não deixam nada a desejar nas rimas.

O episódio será quase inteiro musical, diz o autor e diretor Juliano Enrico, e vai ao ar às 20h30.

