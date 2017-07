Em 'Tua Cantiga', Chico volta a cantar o amor

Há tempos, Chico Buarque tem se alternado entre a produção literária e a música. Depois do livro O Irmão Alemão, de 2014, chegou a vez de o cantor e compositor lançar seu novo disco de inéditas, Caravanas, o 23.º da carreira, que chega às lojas no fim de agosto, pela Biscoito Fino. Mas o primeiro single do álbum, Tua Cantiga, entrou na madrugada de quinta-feira, 27, para sexta, 28, nas plataformas digitais, e está aí para todo mundo ouvir e ver (o clipe oficial).

Foi só uma prévia do que se pode esperar do novo trabalho - o mais recente até então era Chico, de 2011. E Tua Cantiga traduz muito o universo buarquiano, por isso, talvez há quem torça o nariz e diga que a música não traz nada de surpreendente. E quem disse que Chico quer as grandes transformações? Como letrista, com notória habilidade de tratar das coisas do amor, Chico parece falar, na nova canção, do casal que vive preso às próprias vidas - e possivelmente a outros parceiros -, mas cujo amor é tamanho que basta ela querer que ele larga tudo para ficar com ela. "Quando teu coração suplicar/ Ou quando o teu capricho exigir/ Largo mulher e filhos e de joelhos/ Vou te seguir", diz um trecho.

Chico assina a composição com o pianista Cristóvão Bastos, responsável pela melodia. A primeira parceria dos dois tinha ocorrido há exatos 30 anos, em 1987, com a célebre Todo o Sentimento. Em entrevista ao Estado, Cristóvão afirma que Todo o Sentimento e Tua Cantiga chegaram a Chico pelo mesmo caminho: sua irmã, a cantora Miúcha. Nas duas vezes, Cristóvão mostrou a canção para ela, que ficou empolgada com as melodias e logo pensava em levar para o irmão. "Miúcha teve uma intuição maravilhosa. Ela brinca: (a melodia) está precisando de um detetive de palavras. E não tem detetive melhor do que ele (Chico)."

Logo na abertura da nova canção, pode passar quase imperceptível, mas há uma inspiração em Bach. A referência foi inconsciente, conta Cristóvão - e vem de Polonaise em Sol Menor, Bach. "Percebi que os dois primeiros compassos (das duas músicas) são semelhantes na melodia." Nessa introdução, você olha para a capa que acompanha esse primeiro single nas plataformas digitais e percebe ter ali a trilha sonora perfeita para aquela típica paisagem carioca. Tua Cantiga é um belo começo para o aguardado novo disco de Chico.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários