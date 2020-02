Em teaser, Rami Malek surge como novo vilão de '007 - Sem Tempo para Morrer'

O teaser de 007 - Sem Tempo para Morrer divulgado pela Universal Pitctures revelou cenas com Daniel Craig, no papel de James Bond, e o ator Rami Malek, que interpreta o vilão Safin. A atriz Léa Seydoux, será Madeleine.

Na trama, Bond está aposentado da vida de agente, mas tem a vida tranquila interrompida por uma amigo da CIA que pede sua ajuda em um nova missão.

Trilha

A cantora Billie Eilish liberou nesta semana a música tema do filme, chamada No Time To Die.