Em sua 5ª edição, Batalha de Bandas abre inscrições para bandas autorais

Para se inscrever a banda precisa ter músicas próprias, escolher uma e submeter a comissão de seleção - Foto: Divulgação

Em 2017, foram mais de 30 bandas inscritas, 10 selecionadas para a final e a vencedora da noite foi a banda Mad Men Convoy, em segundo lugar a banda Overdaines, de Dourados e em terceiro lugar a banda Hellraiser, de Corumbá, o troféu Plock Arantes, de banda mais votada pelo público, ficou com a Otraverdade.

Após quatro anos de festival, mais de 100 bandas se inscreveram, isso mostra o potencial musical de MS, segundo Caio Dutra, um dos organizadores “estamos indo pra nossa segunda edição, como sempre com uma grande expectativa quanto às inscrições, nas últimas edições as bandas tem apresentado uma alta qualidade nas músicas, dificultando muito a escolha das 10 finalistas, esperamos o mesmo para 2018”.

Para se inscrever a banda precisa ter músicas próprias, escolher uma e submeter a comissão de seleção, não precisa ser uma música gravada profissionalmente, vale de tudo desde gravação de show ou ensaio. As 10 bandas selecionadas subirão ao palco da batalha final, que será realizada no dia 22 de setembro, no 21 Music Bar.

Outro fator importante nesses anos de festival foram os parceiros, para Ana Ostapenko “nossos parceiros sempre foram essenciais, pois não temos verba para realização do Batalha, é tudo feito com união e parceria, desde a cedência do local do festival até os prêmios, nós só temos a agradecer aos que nos acompanham por todos esses anos”. Quem deseja ser um parceiro do festival é só entrar em contato com os organizadores pela página do evento ou pelos telefones (67) 99242-7172/ 99900-3585.

Premiação

Os prêmios para a banda que ficar com o primeiro lugar será a gravação de um EP com 4 músicas, a gravação de um clipe, ensaio fotográfico e 10 camisetas da banda, além dos prêmios para o segundo e terceiro lugar a organização também vai premiar, com a gravação de um single, a banda mais votada pelo público.

Inscrições

Para inscrever a sua banda é só e preencher o formulário. O resultado, com as bandas selecionadas será divulgado no dia 20 de agosto, na Fanpage do evento.