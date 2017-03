Em São Paulo, Museu Catavento comemora 8 anos com programação especial

Um dos museus preferidos de crianças e adultos na capital paulista, o Museu Catavento comemora oito anos neste mês. Criado com a vocação de ser um espaço interativo que apresente a ciência de forma instigante para crianças, jovens e adultos, desde sua inauguração, em 2009, o museu tem sido fenômeno de público e recebe cerca de 50 mil visitantes por mês.

A abordagem criativa de temas científicos e tecnológicos atraiu mais de 600 mil pessoas somente em 2016. No mesmo ano, o espaço foi considerado um dos dez melhores museus do Brasil pelo Travellers’s Choice Museus 2016, conquistando o 7º lugar e, o 12º da América do Sul.

“O sucesso do Museu Catavento é o conjunto de conhecimentos científicos muito importantes e os visitantes aprendem se divertindo. As instalações são todas divertidas, lúdicas e você aprende bastante sobre ciência”, jusitifica o secretário da Cultura do Estado de São Paulo, José Roberto Sadek.

Para celebrar o aniversário do Catavento, serão realizadas atividades especiais para a garotada: na área externa no museu será realizada a Oficina de Bolhas de Sabão Gigantes, hoje (25) e amanhã (26), com seis sessões (10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h).

A apresentação do espetáculo O Fabuloso Mundo das Descobertas, que conta a história do menino João que queria construir uma máquina voadora, será neste domingo, com sessões às 13h e às 15h e ainda de 28 a 30 de março às 12h10 e às 14h25, no auditório do espaço. A entrada custa R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia) e aos sábados é gratuita.

Sala de realidade virtual

Com mais de 250 instalações interativas de interesse tecnológico, científico e cultural divididas em quatro seções – Universo, Vida, Engenho e Sociedade – o museu acaba de ganhar a sala de realidade virtual Dinos do Brasil.

Elaborada com tecnologia de alta qualidade, o espaço proporciona aos visitantes uma experiência imersiva e interativa pelo território brasileiro na era mesozoica (entre 250 milhões e 65 milhões de anos atrás) com auxílio de óculos de realidade virtual.

Para Sadek, a sala é uma projeção fascinante. “Entramos no mundo dos dinossauros com o fone de ouvidos e os óculos, e a gente se transporta para 250 milhões de anos atrás, é uma coisa excepcionalmente bonita, de altíssima tecnologia e muito divertida”, frisou.

O museu está localizado em um dos edifícios históricos mais importantes da cidade, o Palácio das Indústrias, e teve sua fachada restaurada com investimento de R$ 1,2 milhão disponibilizado pelo Fundo de Interesses Difusos (FID), gerenciado pela Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.

Foram recuperados cerca de 70 elementos arquitetônicos, entre esculturas, caixilhos de portas e janelas de metal e madeira, relógio e sino da torre, além das coberturas e dos revestimentos das torres. “O restauro trouxe de volta para o olhar da gente vários detalhes da arquitetura, de um prédio de 1911, hoje tombado. Agora está tudo limpo e ficou lindo”, finalizou o secretário.

O museu funciona de terça a domingo, das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h). Há estacionamento no local e acesso para pessoas com deficiência.

