Em postagem, Regina Duarte pede apoio e diz que terá 'muito trabalho' pela frente

Regina Duarte se manifestou no Instagram sobre o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura. "Sei (e vocês sabem também) que posso ter que afastar, reduzir as postagem ... vou ter MUITO TRABALHO pela frente. Fiquem comigo, vou precisar saber que estão comigo. Grande, grato e amoroso abraço!", escreveu a atriz.

Colega de Regina, Maitê Proença se manifestou na postagem. "Vc é uma trabalhadora das artes desde a adolescência. Conhece todo mundo. Tem admiradores de todas as ideologias pela competência com que sempre se entregou ao ofício. Pensa diferente da maioria de nossa classe, mas isso não a torna perversa. Você não é cínica, e mto menos nazista. Dentro do cenário sinistro que tivemos até agora, vc é o melhor dos mundos!! Torço por vc à frente da Cultura de nosso país. Vai com tudo querida!".

Regina aceitou participar de uma fase de testes na Secretaria de Cultura de Jair Bolsonaro. Em comunicado enviado pela assessoria do Palácio do Planalto, o governo diz que ela estará em Brasília na quarta-feira, 22, no cargo que era de Roberto Alvim, demitido na sexta-feira passada.