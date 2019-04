Em 'O Date Perfeito', Noah Centineo vira um acompanhante disputado

Em poucos meses, o jovem ator americano Noah Centineo passou de iniciante, quase desconhecido, ao grande "namoradinho da internet". Primeiro, ele surgiu como o Peter Kavinsky de Para todos os garotos que já amei, o cara popular da escola que rouba o coração da protagonista, Lara Jean (Lana Condor). Depois, veio Jamey, de Sierra Burgess é uma loser, que também é o interesse amoroso da protagonista, vivida por Shannon Purser. Outra coisa em comum entre os dois longas: são lançamentos exclusivos da Netflix.

Menos de um ano depois, chega a sua terceira grande comédia romântica - terceiro filme da Netflix também. Em O date perfeito, que estreou dia 12, ele é o personagem central da trama, Brooks, um rapaz que precisa conseguir dinheiro para pagar a faculdade. Para isso, ele inventa um aplicativo. Oferece um serviço para ser o acompanhante perfeito de garotas em qualquer ocasião, especialmente quando elas precisam de um par para o baile da escola.

Sua primeira cliente, no entanto, acaba se apaixonando por ele, que sempre foi encantado pela garota mais popular da sua escola, com quem nunca teve uma chance - até agora. É uma receita rápida e fácil para Centineo continuar no topo da popularidade juvenil.

Para o ator, de 22 anos, é uma oportunidade tão boa que ele não se importa de ser conhecido apenas pelas comédias românticas adolescentes. "Acho que é um gênero com o qual vou estar casado por um tempo. Não me importo. Eu gosto", disse ele em entrevista a uma revista. "Eu espero apenas que, seguindo em frente com os compromissos, eu consiga equilibrar com outros tipos de projeto."

Noah Centineo está escalado no momento para a continuação de Para todos os garotos que já amei e ainda para o remake de As Panteras, baseado no filme de 2000 e na série dos anos 1970, que agora traz Elizabeth Banks na direção e Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska como protagonistas. Ambos os filmes devem ser lançados ainda este ano. O ator comemora o papel em As Panteras, que deve variar do que já fez até agora, apesar de ainda ser um interesse amoroso para uma das personagens.