Em NY, Gigi Hadid perde sapato em desfile e recebe apoio da irmã Bella

Um dos maiores medos das modelos ao cruzar uma passarela aconteceu com Gigi Hadid nesta segunda-feira, dia 11. Durante a apresentação da estilista Anna Sui na Semana de Moda de Nova York, a modelo perdeu um dos sapatos de seu segundo look - um vestido dourado de paetês sob quimono de seda. Mas, mesmo com o imprevisto, continuou caminhando na ponta do pé.

O momento que causou mais emoção, entretanto, ocorreu na fila final do desfile, quando a irmã mais nova de Gigi, a modelo Bella Hadid, que também fazia parte da apresentação, a abraçou em sinal de apoio e as duas finalizaram a apresentação juntas.

