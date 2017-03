Em novo quadro, Fábio Porchat realiza sonho de fã de Neymar

Na segunda edição do quadro Te Levo, do Programa do Porchat, Fábio Porchat realizará o sonho de um fã de Neymar e promoverá o encontro entre o rapaz e o jogador. A cena será exibida nesta quinta-feira, 30.

Douglas Moreira, 26, auxiliar administrativo, é o personagem desta semana. Após uma carona da estação de metrô Barra Funda, ele, um corintiano, foi à Arena Corinthians para acompanhar o jogo do Brasil contra o Paraguai, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Lá, Douglas conheceu, além do camisa 10 brasileiro, os jogadores Paulinho, William, Philippe Coutinho, Alisson e Fagner.

Na van que fez o trajeto para o estádio do Corinthians também estavam Amaral, Biro-Biro e a atriz Aline Riscado, que, depois de conversarem sobre futebol, foram conferir uma roda com a Turma do Pagode.

No quadro Te Levo, Porchat escolhe, aleatoriamente, pessoas que estejam paradas em pontos de ônibus de São Paulo e as leva para um passeio pela cidade. O objetivo é realizar alguns dos maiores sonhos de seus passageiros.

