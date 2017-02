Em novo clipe, Mariah Carey queima vestido de noiva de mais de R$ 700 mil

Alguns meses após o fim do noivado com James Packer, Mariah Carey lança I Don't, em parceria com o rapper YG, cuja letra fala justamente sobre o relacionamento. No clipe, divulgado na última semana, a cantora literalmente queima seu vestido de noiva, avaliado em mais de US$ 250 mil (cerca de R$ 777 mil).

Mariah ganhou o vestido de seu ex-noivo, bilionário australiano considerado um dos homens mais ricos do país. O vestido é o mesmo que ela experimentou no primeiro episódio de seu reality show. O casal terminou em outubro, em meio a boatos de uma suposta traição de Mariah e crises de ciúmes de Packer.

Na música, ela fala sobre o fim do relacionamento com frases como "alguém que ama não deveria tratar o outro mal" e "eu tentei fazer funcionar, não importa o quanto tenha doído".

O clipe pode ser conferido neste endereço no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oiQ68AW0LMY

