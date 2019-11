Em nova fase, artista plástica fez pré-abertura da exposição "A, Ar, Árvore”

Após dezesseis anos, a artista plástica Lúcia Martins está relançando a exposição “A, Ar, Árvore” - Foto: Divulgação

Após dezesseis anos, a artista plástica Lúcia Martins está relançando a exposição “A, Ar, Árvore”, que marcou sua trajetória ao ser instalada no Marco em 2003. A abertura da exposição será na próxima quarta-feira (13), mas a pré-abertura para as pessoas mais próximas aconteceu na noite de ontem (7).





Instalação de árvore recoberta de chifres,Árvore Vacarte

“Esse tema da preservação ambiental continua vivo e cada vez mais presente. Minha exposição é acima de tudo uma esperança de que cada um de nós entendamos que o planeta sempre sofrerá transformações, mas cabe a nós ajudar para que elas sejam positivas, respeitando o fluxo da natureza”, explica Lúcia.

A exposição “A, Ar, Árvore II” integra a terceira temporada do Marco, e divide espaço no museu com os trabalhos de Leoni Manrique (Bolívia), Descendentes de Lídia (MS) e Andréa Bracher (RS). Os trabalhos de Lúcia Martins ficarão expostos do dia 13 de novembro até fevereiro de 2020.

Instalação de arame farpado,árvore Guerra

Serviço: A exposição “A, Ar, Árvore II”, da artista plástica Lúcia Martins, será inaugurada na próxima quarta-feira, dia 13 de novembro, a partir das 19h30 no Marco – Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 6000 (dentro do Parque das Nações Indígenas).