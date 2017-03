Em nota, prefeitura diz que vai atualizar edital do Fmic e Fomteatro

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) informou nesta quarta-feira (22), que fará a atualização das leis municipais que instituíram a criação dos editais FMIC (Fundo Municipal de Ivestimento Cultural) e Fomteatro (Programa Municipal de Fomento ao Teatro) em Campo Grande e os decretos que regulamentam os certames.

Em nota, a pasta informou que a atualização se faz necessária "em face de outras leis que vieram depois e que dispõem sobre o assunto, como por exemplo, a Lei Federal 13.019/2014, a Lei das Organizações da Sociedade Civil, que foi regulamentada pelo Estado no Decreto 14.494 e no Município no Decreto 13.022/2016".

As alterações necessárias aos dispositivos legais levará em conta discussão e contribuições promovidas em instâncias consultivas, como o Conselho Municipal de Cultura - composto por representantes da sociedade civil e do poder público - e o Fórum Municipal de Cultura - composto por artistas e agentes culturais de Campo Grande.

