Em momento raro, Gordon Ramsey elogia um prato em seu Twitter

Gordon Ramsey, famoso por apresentar o "Hell's Kitchen" - e ser bastante exigente no programa - é um usuário assíduo do Twitter. Na rede social, alguns dos mais de 5 milhões de seguidores do chef costumam mandar suas criações culinárias para avaliação de Ramsey.

Geralmente, ele é curto e grosso nas respostas: "nojento", "eu preferiria morrer de fome a comer isso" e "que bagunça" são alguns dos termos usados. Porém, na semana passada, aconteceu o improvável e o chef elogiou um dos pratos.

Uma mulher mandou a foto abaixo e perguntou o que o chef achava do lombo de porco que o noivo dela havia feito. O chef respondeu: "Case-se com ele".

