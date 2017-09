Em Milão, Gisele Bündchen usa vestido sustentável durante premiação

Gisele Bündchen compareceu no domingo, 24, ao "Green Carpet Fashion Awards", que marcou o encerramento da Semana de Moda de Milão. O look escolhido para noite foi um longo verde, com as costas nuas. E o melhor, ele era sustentável. De acordo com a modelo, o vestido foi feito a partir de viscose de origem sustentável de florestas certificadas da Suécia e assinado por Stella McCartney.

Durante a premiação, Gisele foi homenageada por seu trabalho na Amazônia. Ela foi a primeira a receber o prêmio "Eco Laureate Award", como forma de reconhecimento de suas iniciativas para a conscientização da preservação da Floresta Amazônica. "O mundo precisa de pessoas e empresas que possam liderar o caminho para soluções mais sustentáveis", escreveu a modelo sobre o evento, em seu Instagram. "A indústria da moda tem o poder para liderar esse movimento, trazendo foco para os desafios ambientais, sociais e éticos, em escala global", completou.

