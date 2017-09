Em homenagem ao Dia do Ilustrador, artistas locais ensinam a técnica em oficinas gratuitas

Para celebrar o Dia do Ilustrador, comemorado em 08 de setembro, o Coletivo Bigorna Ilustrada e o Pátio Central Shopping, trazem uma programação especial para jovens e adultos apaixonados pela arte.

Com oficinas, bate-papos, exposição, que já está montada na Praça de Eventos do Shopping, venda de prints, commissions e quadrinhos, o objetivo é divulgar algumas das principais produções de ilustradores campo-grandenses e ensinar um pouco da técnica que faz sucesso no mundo todo.

O grupo já trabalha com um calendário próprio, realiza encontros e eventos sempre pensando na união entre as pessoas que atuam nesse segmento, de forma profissional ou amadora.

O evento acontece no sábado, dia 09, das 8h às 17h, com uma programação especial para quem quer conhecer a técnica ou mesmo aprimorá-la com a ajuda de profissionais. As atividades são gratuitas e para participar, basta ter vontade de aprender.

No Pátio Central Shopping, participam os ilustradores, Anderson Barboza Ferreira, que tem Licenciatura Plena em Artes Visuais e Pós Graduação em Imagem e Som, Alexandre Ricartes Guimarães, formado em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda e Pós Graduado em Design Gráfico, Cláudio Batista Dias Ribeiro, que é desenhista autodidata e criador dos personagens Super Zé e Zhorn (quadrinhos com temáticas regionais), Felipe Jorge Fernandes da Cunha, acadêmico de Publicidade e Propaganda e Olímpio Leme Cavalheiro Neto, economista, com curso de Anatomia, artes finais e Narrativa Gráfica pela Quanta Academia - SP.

