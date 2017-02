Em homenagem à criadora da marca, Chanel elege 2017 como o 'Ano de Gabrielle'

Neste ano, a Chanel celebra o legado de sua fundadora, Gabrielle Bonheur Chanel, também conhecida como Coco, com diversos lançamentos. O primeiro deles é a série de vídeos no Youtube batizada de "Inside Chanel". Cada um deles tem um tema ligado à personalidade de Coco: rebeldia, liberdade, paixão e fascínio.

Na parte de moda, Karl Lagerfeld lança a bolsa 'Chanel Gabrielle', apresentada no desfile primavera/verão 2017 da marca, que chega às lojas em março. Ela aparece em quatro modelos diferentes, todos feitos de matelassê e com alças de corrente nas cores "off white", quartzo rosa, azul navy e preto. A intenção é que a bolsa seja considerada um clássico da grife.

