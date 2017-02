Em dia de calor, foliões aproveitam blocos de rua em São Paulo

O forte calor do início da tarde animou ainda mais os foliões no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, que saíram às ruas para acompanhar o bloco carnavalesco Me Lembra que eu Vou. Desde as 13h, o público já se reunia na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em frente ao bar Pirajá, para seguir o bloco.

O carro de som começou a se movimentar por volta das 16h, quando o sol deu uma trégua, o céu ficou nublado e uma leve garoa intermitente passou a refrescar os foliões. No local de dispersão do bloco, no Largo da Batata, há um palco montado pela prefeitura, onde ocorre um show, das 19h às 23h de hoje, com presença do Bixiga 70 e de Elza Soares.

O público, em sua maioria jovens, exibia muita maquiagem, purpurina, chapéus e perucas. Fantasias da pintora mexicana Frida Kahlo, Mario Bros (Super Mario), Luigi, noiva cadáver e toda a turma do Chaves desfilaram pela avenida. No local, muitos vendedores tentavam atrair os foliões. Além de bebidas e petiscos, eles vendiam tiaras e enfeites para quem foi despreparado para a folia.

A cidade vem se tornando mais atraente no período de carnaval por causa dos blocos de rua, que se espalham por todas as regiões e arrastam diferentes públicos para a folia. Luiz Guilherme, de 30 anos, descobriu o carnaval de rua no ano passado e quer continuar aproveitando a folia na capital. Ele já acompanhou vários blocos este ano, ao lado dos amigos, no centro e na zona oeste.

“Este é o segundo ano que eu venho. Eu prefero ficar aqui do que viajar, porque eu vim no ano passado, sou de São Paulo, e estava muito legal o carnaval e os blocos. Não precisa sair de São Paulo para curtir o carnaval. Tem um astral legal, sem briga, sem roubo, sem assalto, sem nada disso”, disse o paulistano.

Lilian Teixeira, 22 anos, também ao lado das amigas, passou pelo bloco Me Lembra que eu Vou, em Pinheiros, mas estava a caminho da Vila Madalena, local que considera o “point” da cidade. Esses dois bairros reúnem muitos blocos, bares, e é lugar de agitação na noite paulistana.

“Eu gosto [do carnaval de São Paulo], é a única época do ano que todo mundo curte sem nenhum problema de idade, gosto musical. Eu vim o ano passado também pra cá, e acho que tinha menos atrações, este ano tem bem mais. Acho que, como bombou no ano passado, este ano eles buscaram trazer mais atrações, mais blocos”, disse.

Temperatura nos próximos dias

Segundo e Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, a terça-feira (28) terá madrugada em torno dos 19 graus Celsius (ºC) e sol entre poucas nuvens durante o dia. A temperatura deve se elevar rapidamente chegando aos 30ºC até o meio da tarde. Os índices de umidade do ar ficam acima dos 48% e as precipitações devem voltar a ocorrer a partir do fim da tarde de forma isolada e com forte intensidade em alguns momentos.

Na quarta-feira (1), as condições atmosféricas não devem mudar. O dia começa com termômetros na casa dos 20 ºC, predomínio de sol e céu com poucas nuvens. Durante a tarde, a máxima deve chegar aos 31 ºC, enquanto os percentuais de umidade do ar oscilam entre 45% e 90%. A combinação de calor com chegada da brisa marítima aumenta a condição para a rápida formação de nuvens que provocam temporais localizados. Há risco de rajadas de vento e queda de granizo de forma localiza e sem uma região específica, de acordo com o CGE.

