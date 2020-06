Em comemoração ao Dia da Padroeira de MS, Perpétuo Socorro transmite ao vivo solenidade

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo - (Foto: Divulgação)

Hoje (27) é comemorado o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Rainha e Padroeira do Estado. Para a festa em honra a Rainha e Padroeira de MS serão celebradas cinco missas solenes: 6h, 9h, 12h, 15h e 19h, sendo a última transmitida ao vivo pelos canais do Santuário, pela TV Imaculada 95,7 e pela Rádio Coração (para toda região de Dourados). Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi instituída a padroeira de Mato Grosso do Sul por meio de Lei Estadual, em 2017.

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo está realizando desde o dia 18 com o tema: "Maria, Saúde dos enfermos, intercedei por nós neste tempo de pandemia". A celebração é voltada às pessoas diretamente atingidas pela pandemia do novo coronavírus. Diferente dos anos anteriores, o novenário será diferente e não serão realizadas procissões, carreatas e festividades, por conta da pandemia.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se tornou Padroeira de MS, devido a grande devoção pela Mãe que se espalhou pelo Estado. A Paróquia foi fundada em 1939, pelo então Bispo de Corumbá, Dom Vicente Priante, ficando sob os cuidados da Congregação do Santíssimo Redentor dos Missionários Redentoristas.

Nesses 81 anos de história, bênçãos e milagres foram sendo anunciados, pelas cartas que os devotos da Mãe escrevem, contando com alegria e entusiasmo a graça alcançada.

Motivado pelas tradicionais novenas, no dia 10 de janeiro de 1999, o então Arcebispo de Campo Grande, Dom Vitorio Pavanello, publicou o decreto de elevação da Igreja à Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que após a Lei da Padroeira passou a ser Santuário Estadual, este grande centro de peregrinação.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também é padroeira de cinco cidades de MS: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.