Em Campo Grande, Sérgio Reis faz tarde de autógrafo de CD em que canta com os filhos

O destino final era Bonito, o paraíso ecológico de Mato Grosso do Sul. Mas a rápida parada em Campo Grande não impediu que o cantor sertanejo Sérgio Reis fizesse uma tarde de autógrafos do seu CD Sérgio Reis e Filhos - Violas e Violeiros, em que apresenta seu trabalho ao lado dos filhos.

Serjão, como é conhecido pelos fãs, atendeu todos com fotos e autógrafos em dois hipermercados da rede Comper, o Ypê e o Jardim dos Estados.

No cargo de deputado federal pelo PRB/SP desde 2015, Sérgio não comentou de política e preferiu entrar no modo de trabalho OFF.

Descanso

O Mato Grosso do Sul é velho conhecido do artista paulistano ganhador de dois Grammys ( 2014 e 2015): em 1990 ele atuou na novela Pantanal, da extinta Manchete. O compositor acumula ainda outras cinco novelas e três filmes no seu porfolio, além de 58 produções musicais.

Sérgio Reis seguiu com seu empresário para Bonito na manhã deste sábado, 4.





