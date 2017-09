Em campanha com Pabllo, internautas demonstram desconhecimento sobre camisinha

A internet provou que as campanhas pelo uso de camisinhas continuam sendo essenciais. Apesar da ampla informação sobre o tema, muita gente demonstrou, nos comentários da campanha do Ministério da Saúde com Pabllo Vittar, não saber exatamente para que serve o preservativo. Além de um vídeo institucional sobre o assunto, Pabllo aparece segurando uma camisinha no clipe de Corpo Sensual, lançado na última quarta-feira, 6.

Nos comentários do clipe no YouTube, diversos internautas se questionaram por que Pabllo precisaria usar preservativo se não pode engravidar.

Muita gente respondeu explicando que o objetivo é também prevenir doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), e a cantora decidiu se pronunciar no Twitter.

