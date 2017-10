Em 2005, Courtney Love já alertava sobre Harvey Weinstein

Em meio a todas as denúncias de assédio contra o produtor de cinema Harvey Weinstein nas últimas semanas, surgiu neste final de semana um vídeo de 2005 em que a cantora e atriz Courtney Love alerta jovens novatas em Hollywood sobre o empresário.

Publicado no sábado, 14, pelo site TMZ, o vídeo é uma entrevista com Love num tapete vermelho. A atriz e cantora é questionada pela repórter se teria algum conselho para jovens mulheres que tentam a sorte em Hollywood.

Eu vou ser difamada por falar isso", diz Courtney antes de citar Weinstein. "Se Harvey Weinstein te convidar para uma festa privada num hotel, não vá."

Nas últimas semanas, pelo menos 10 atrizes já acusaram o produtor Harvey Weinstein de assédio, entre elas Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow. Com a repercussão do caso, o produtor foi afastado da sua própria empresa, a The Weinstein Company, fundada com seu irmão Bob. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pelo Oscar, também já confirmou a expulsão de Harvey.

