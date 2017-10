Em 1999, diálogo de 'Friends' 'previu' episódio de 'Black Mirror'

Sabem aquela brincadeira de que os Simpsons preveem tudo? Desta vez foi "Friends" que serviu como vidente e "previu" a trama do premiado episódio "San Junipero", da terceira temporada de "Black Mirror".

A Netflix postou um engraçado vídeo no qual um episódio da sexta temporada de "Friends" em que Ross expõe para um incrédulo Chandler o que viria a ser o enredo de "San Junipero". "Quando chegarmos em 2030, vão existir computadores que conseguem fazer as mesmas funções do cérebro humano", diz Ross. "Então, teoricamente, você pode fazer download de todos os seus pensamentos e memórias para esse computador e viver para sempre como uma máquina", completou. As duas séries estão disponíveis no catálogo da Netflix.

Veja Também

Comentários