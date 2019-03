Elogiada por papel em novela, Nany People se emociona no 'Mais Você'

Nany People Cunha Santos nasceu em Machado, Minas Gerais, mas foi criada em Poços de Caldas, no sul do Estado. Estudou teatro na Escola Macunaíma e sempre se inspirou em Lília Cabral. Aos 53 anos de idade, a humorista trans convive constantemente com ela em O Sétimo Guardião, novela de Aguinaldo Silva.

Na edição do programa Mais Vocêdesta sexta-feira, 22, Ana Maria Braga preparou uma homenagem especial, com direito a depoimentos de atores como Tony Ramos e da própria Lília Cabral.

"Com a Nany, eu aprendi a olhar melhor as pessoas, porque a questão que ela faz de transbordar o agradecimento que ela tem é um aprendizado. Ela me fez entender que, se a gente não tem esse afago, não vai para lugar nenhum. Você não me escapa nunca mais", declarou Lília à Nany, que foi às lágrimas.

A humorista contou como nasceu a admiração pela atriz. "Assisti Feliz Ano Velho no teatro Augusta. Quando eu vi Lília Cabral, falei: 'Quero fazer isso da minha vida'. Eu fiquei fã dela. Passaram 30 anos, ia ter o primeiro workshop da novela com a Lília Cabral. Quando ela chegou perto, falei: 'Eu sou sua fã. Não sei se acendo uma vela, se tomo um copo de água ou chamo o Samu'. Ela falou: 'Só me dá um abraço'", afirmou.

No Twitter, Nany People no Mais Você entrou para a lista de assuntos mais comentados pela manhã. "Hoje acordei cedo para chorar com a Nany People no Mais Você", escreveu uma internauta. Outras pessoas a parabenizaram pela trajetória de vida e o desempenho na novela da Globo.