Ellen DeGeneres afirma que já pensou em acabar com seu programa

Ellen DeGeneres tem pensado seriamente em parar de apresentar seu programa, o The Ellen Degeneres Show. A apresentadora falou sobre o tema em entrevista ao jornal The New York Times na última quarta-feira, 12.

Recentemente, Ellen estendeu seu contrato até o meio do ano de 2020, mas revela que chegou perto de recusar a oferta. Ela teria mudado de ideia mais de uma vez, dividida entre conselhos dados por seu irmão, Vance DeGeneres, e sua mulher, Portia de Rossi.

Segundo Vance, em um momento em que Donald Trump está à frente dos Estados Unidos, o país precisaria de uma voz "positiva e unificadora" como a dela na televisão.

Sua mulher, por outro lado, acredita que o atual formato do talk show não lhe abre oportunidades para sua criatividade em funções como a de atriz, a qual considera a amada "brilhante", ou de comediante stand-up.

"Não vejo o fim do programa como o fim da carreira dela", afirmou. "Ela fica brava quando meu irmão me diz que eu não posso falar", contou Ellen DeGeneres sobre as visões conflituosas.