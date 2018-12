Elina Garanca é principal atração do Mozarteum

O Mozarteum Brasileiro anunciou uma temporada com treze atrações. O grande destaque é a mezzo-soprano letã Elina Garanca, que fará concertos nos dias 22 e 24 de junho com a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro e o maestro Constantine Orbelian. Garanca é um dos principais nomes do canto lírico mundial.

Na Sala São Paulo, as demais atrações são a Filarmônica de Luxemburgo (com a violinista Janine Jansen como solista) e o violoncelista Mischa Maisky, que toca com a Orquestra Filarmônica Eslovaca e o maestro Raoul Grüneis.

"Queremos oferecer uma programação variada, do melhor nível artístico, que também possa contribuir para a presença de música de qualidade no calendário cultural de São Paulo. A ida ao teatro deve representar um momento de bem-estar, de contato prazeroso com boa música, interpretada por grandes artistas. Ao proporcionar momentos de elevada inspiração para nosso público, esperamos mostrar quão importante é cultivar o convívio com a arte, inserindo-a no dia a dia, inclusive das escolas, como um instrumento de evolução", diz Sabine Lovatelli, diretora da entidade.

O Dance Theater of Harlem se apresenta no Teatro Alfa e em Trancoso, no sul da Bahia, onde o Mozarteum realiza também o 8.º Música em Trancoso e o festival Canto em Trancoso, dos quais participam artistas como o violoncelista Leonard Elschenbroich, o violinista Lorenz Nasturica e o casal Paula e Jacques Morelenbaum, entre outros. Também participa a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás.

"Ambos são programas para descobrir talentos e apresentar jovens músicos para o público. Por meio da convivência entre músicos brasileiros e internacionais, conseguimos abrir portas e estabelecer contatos valiosos para os jovens brasileiros. A ideia é que nossos músicos solistas, a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro e o Coro Mozarteum Brasileiro se apresentem além destes dois projetos e se firmem no mercado de música nacional e internacional", explica Sabine. "A continuidade destes eventos é fundamental para que possamos ter perspectivas futuras. Estes eventos seguem a conduta do Mozarteum, que nunca se pautou pelo imediatismo. É através da persistência ininterrupta, que conseguimos a consistência necessária para o surgimento e o fortalecimento de talentos musicais.