Eliana posta momento de união entre os filhos e emociona os fãs

Eliana Michaelichen postou no domingo, 9, uma foto de seus filhos no Instagram demonstrando a união dos pequenos. A pequena Manuela, de um ano, aparece no colo de Arthur, de sete anos, sorrindo com espontaneidade.

"Nosso domingo foi de amor entre irmãos. Não aguento! Obrigada pelo carinho e audiência. Uma semana abençoada e um beijo na família", escreveu.

Uma fã lembrou do deslocamento de placenta que a apresentadora enfrentou durante a gestação de Manuela e elogiou a superação familiar. "Quem vê esta imagem nem imagina o que a Manu passou para estar assim. Uma guerreirinha. Uma menina abençoada por Deus", afirmou.

Clique aqui