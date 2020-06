Elgort, veloz e 'Em Ritmo de Fuga'

Ator, cantor, DJ. Ansel Elgort tem estado em evidência depois que seu nude no chuveiro viralizou e ajudou a arrecadar uma fortuna para um hospital dos EUA neste período de quarentena. Em 2014, ele fez (muito) sucesso em dupla com Shailene Woodley em A Culpa É das Estrelas. Três anos depois fez a atração desta quarta, 3, no Cinema Especial da Globo, após a novela Fina Estampa.

Em Ritmo de Fuga - com sua cara de anjo. Elgort faz Baby, motorista de fuga que é ás do volante no thriller de Edgar Wright. Baby está sempre de fone de ouvido, para tentar esquecer o zumbido que ficou como herança de um acidente de infância. Isso faz com que a trilha divida o destaque com o elenco.

O elenco, sim, porque o filme também tem Lily James, como a mulher amada que vai fazer Baby querer abandonar a vida criminosa, e dois vencedores do Oscar, Jamie Foxx e o hoje banido Kevin Spacey, defenestrado por sua conduta abusiva como predador sexual gay.

Baby conseguirá reconstruir sua vida? Edgar Wright veio do clipe e do cinema de zumbis (Todo Mundo Quase Morto). Fez Homem-Formiga antes de Em Ritmo de Fuga. É de cortar o fôlego. Baby, o carro envenenado e o The Jon Spencer Blues Explosion, Bellbottoms. Você vai torcer pelo moleque transgressor.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.