Eles voltaram

O canal Multishow transmitirá ao vivo, e com exclusividade, o show Los Hermanos 2019, que será realizado neste sábado, 4, a partir de 21h30, no Maracanã, no Rio. A banda retorna para nova turnê quatro anos após a última reunião, que foi em 2015. Em São Paulo, a apresentação será no dia 18 de maio, no Allianz Park. Os assinantes podem ainda acompanhar pela plataforma Multishow Play.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.