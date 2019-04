Elenco de 'Sunset Boulevard' tem atores excepcionais

Artes que caminham juntas, cinema e teatro se autoalimentam. Nem sempre com acertos, mas, quando acontece, um tema é visto por múltiplas visões. É o caso de dois musicais nacionais em cartaz em São Paulo, "Sunset Boulevard" e "Billy Elliot", ambos nascidos de filmes. E, se Billy busca atualizar um tema, a versão de Sunset se inspira na agilidade da linguagem cinematográfica para oferecer como trunfo.

Baseado no filme "Crepúsculo dos Deuses", dirigido em 1950 por Billy Wilder, o musical mantém o clima da época, seja nos figurinos e cenário, seja na melodia composta por Andrew Lloyd Webber. A trama acompanha o trágico envolvimento do jovem roteirista Joe Gillis com uma esquecida estrela do cinema mudo, Norma Desmond. Disposta a retornar ao trabalho, ela acredita ainda ser venerada por fãs, mas, de fato, conta apenas com a dedicação de seu mordomo, Max von Mayerling.

Crítica ao cinismo do sistema hollywodiano, "Sunset Boulevard" preserva pontos importantes do roteiro do longa. Também a lúgubre mansão de Norma é retrato da decadência de um momento do cinema, o dos filmes mudos. Para evitar a constante troca de cenários, o que prejudicaria o ritmo da peça, o diretor Fred Hanson conseguiu, com a ajuda do cenógrafo Matt Kinley, uma solução de mestre ao dividir o palco em dois níveis.

Isso destaca o belo trabalho da direção musical de Carlos Bauzys e a coreografia de Katia Barros, que mantém o elenco em sincronia com os saltos da história. Mas, para que tudo funcione, a interpretação é fundamental. Lia Canineu constrói o papel de Betty Schaefer, jovem roteirista que se apaixona por Joe, com rara delicadeza e uma voz hipnotizante. Como Joe, que o obriga a quase não sair do palco e a mostrar seu talento vocal, Julio Assad firma-se, uma vez mais, como grande ator. Um dos grandes intérpretes do musical brasileiro, Daniel Boaventura transforma um papel tido como pequeno, o de Max, em atuação marcante. Já Norma é vivida de duas formas. Marisa Orth reforça seu lado dramático ao mostrar as fragilidades de uma estrela. Sua alternante, Andrezza Massei, participa apenas de uma sessão por semana, mas honra a titular com uma presença poderosa, marcada por gestos que revelam a triste loucura de Norma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

SUNSET BOULEVARD

Teatro Santander. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, tel. (011) 4810-6868. 5.ª/6.ª, 21h; sáb., 17h/21h; dom., 15h/19h. Preços: R$ 75 a R$ 290.