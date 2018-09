Elenco de 'Stranger Things' foi destaque no tapete vermelho do Emmy

Quando não estão tentando salvar a cidade de Hawkins dos monstros do Mundo Invertido, os atores da série Stranger Things são muito fashionistas - mesmo grande parte do elenco ainda estando na adolescência. No tapete vermelho do Emmy, que ocorreu na segunda, 17, não foi diferente.

Millie Bobby Brown, a Eleven, apostou no visual princesa com um vestido midi de jacquard feito sobre medida por Raf Simons, estilista da Calvin Klein, e Sadie Sink, a Max, investiu em algo mais moderno, mas ainda sim delicado, com modelo assimétrico branco com aplicações nas mangas da Hiraeth, grife da atriz Rooney Mara.