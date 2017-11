Elenco de 'Sabrina, Aprendiz de Feiticeira' se reúne nos EUA após 21 anos

Quem tem por volta dos 30 anos provavelmente assistiu algum episódio de "Sabrina, Aprendiz de Feiticeira" quando era mais novo. O seriado fez sucesso na virada da década de 1990 para 2000 quando foi transmitida pela Nickelodeon, Globo e Record TV.

Para comemorar os mais de 20 anos da estreia da seriado nos Estados Unidos, a revista norte-americana "Entertainment Weekly" reuniu o elenco para um minidocumentário em que os atores e criadores relembram como foi fazer o seriado e o impacto que ele teve na cultura pop dos primeiros millennials.

"As meninas que tinham dez anos quando começaram a assistir e agora estão com 30 e isso é muito legal", diz Nell Scorvell, criadora do seriado, no documentário. "Quando eu vou a uma reunião e alguém me reconhece no elevador, muitas vezes me dizem como amavam Sabrina. Isso sempre me deixa muito feliz", continuou.

"Todo ator quer um papel que se torne icônico, que fale com as pessoas e que consigam se identificar", disse Melissa Joan Hart, que fez a protagonista, Sabrina. "Quando os fãs chegam para a gente e dizem 'nós crescemos com vocês', esse é o maior elogio que nós poderíamos receber pelo árduo trabalho que tivemos no seriado. Nos faz sentir bem saber que tantas pessoas gostaram dela e do nosso trabalho, o que mais poderíamos pedir?"

Uma nova série baseada nos quadrinhos que deram origem a "Sabrina, Aprendiz de Feiticeira" está em produção pela emissora The CW e deve estrear nos Estados Unidos em 2018, mas o elenco do sitcom original não deve ter participação nela.