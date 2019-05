Elenco de 'Homem-Aranha: Longe de Casa' surpreende turistas em parque da Disney

Um grupo turistas que visitava o parque da Disney na Califórnia (EUA) na última semana foi surpreendido ao se deparar inesperadamente com o elenco de Homem-Aranha: Longe de Casa. Conhecer os personagens de filmes é uma atração popular em parques de diversão da Disney.

Os turistas tiravam fotos com o Homem-Aranha, pensando tratar-se de um intérprete qualquer. Em certo momento, porém, os atores Jake Gyllenhaal, Zendaya e Jacob Batalon aparecem para fazer parte da foto. A surpresa é ainda maior quando o Homem-Aranha tira a máscara e revela ser Tom Holland no comando do personagem.

Na última semana, o novo trailer de Homem-Aranha: Longe de Casa foi liberado pela Sony Pictures. A nova trama conta com Nick Fury, líder da agência secreta de espionagem S.H.I.E.L.D. e interpretado por Samuel L. Jackson; a agente Maria Hill, vivida pela atriz Cobie Smulders; e o vilão Mysterio, representado por Jake Gyllenhaal.

Homem-Aranha: Longe de Casa estreia nos cinemas brasileiros em 4 de julho de 2019.