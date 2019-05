Ele me ensinou a fazer o que o coração manda, diz Marcos Mion sobre filho autista

Marcos Mion é sempre muito carinhoso quando fala do filho Romeo, que tem autismo. Nas redes sociais, o apresentador publica fotos e vídeos ao lado dele em que dançam, cantam e se divertem no dia a dia. Na quarta-feira, 1º, ele mostrou os dois dançando ao som de Michael Jackson e refletiu sobre ser e fazer o que quiserem.

"Sim, a gente dança engraçado. Sim, a gente pula. Sim, a gente faz 'ÁU' imitando o Michael Jackson. Sim, somos felizes. E bota feliz nisso! Aí eu lembro de tantas pessoas consideradas 'normais' que não chegam ao dedo do pé desta felicidade. Somos uma família autista com muito orgulho e honra", escreveu.

O apresentador questionou as diferenças que a sociedade aponta entre crianças "normais" e crianças com autismo. "A grande maioria de crianças da idade do Romeo, os 'normais', teriam vergonha de se relacionar e dançar assim com o pai. Que bênção poder viver com um serzinho que não poderia ligar menos para convenções sociais ou o que os outros vão pensar", disse Mion.

O apresentador disse que uma das lições que aprendeu com Romeo foi fazer o que o coração manda. "Ele não registra que alguém pode pensar alguma coisa sobre a vida do outro. Julgar? Ele não sabe nem o que é! Não é o máximo isso? A atenção está toda no que ele está sentindo! Não é evolução na sua forma mais linda?", reflete.