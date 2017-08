'Ela vem e abala todas as estruturas', diz Tico Santa Cruz sobre Pabllo Vittar

No último domingo, dia 20, Tico Santa Cruz fez uma publicação em seu Facebook elogiando Pabllo Vittar e seu papel no cenário pop brasileiro atual. No dia seguinte, Pabllo comentou o post, agradecendo o carinho co cantor.

"Pabllo Vittar é, sem duvida nenhuma, o que de mais extraordinário vem acontecendo no pop brasileiro. Não importa se você gosta ou não de sua música, gosto é algo pessoal. Mas, como representatividade (sic) da diversidade, em um mundo que se debate conservadorismo para tentar manter o controle das amarras morais, Pabllo vem e abala todas as estruturas, mexe com o imaginários de homens e mulheres, deve deixar os super héteros desavisados confusos em seus impulsos internos, pois Pablo é sedutora, ousada, instigante", escreveu Tico.

"É muito divertido ver alguns amigos em ambientes altamente 'machões' comentando sobre ela sem saber que Pabllo é uma drag e, uma vez informados, ficam sem saber o que fazer com os elogios a sua sensualidade, a sua maneira de se expressar. Pabllo conseguiu! É uma realidade maravilhosa num mundo onde os hipócritas, caretas, homofóbicos, intolerantes, tentam tomar o controle através da força e do ódio. Vai Pabllo, conquistar o mundo!", finalizou.

Pabllo Vittar então comentou o post em sua homenagem: "Por isso sempre fui seu fã", ao que Tico respondeu: "Muito sucesso! Tô aqui na torcida. Uma hora a gente se encontra na estrada".

