Eduardo Bueno é o grande convidado da 31ª Noite da Poesia

O escritor, jornalista, youtuber e tradutor, Eduardo Bueno, conhecido por Peninha, estará em Campo Grande no dia 25 de outubro - (Foto: Divulgação)

O escritor, jornalista, youtuber e tradutor, Eduardo Bueno, conhecido por Peninha, estará em Campo Grande no dia 25 de outubro para a 31ª edição da Noite da Poesia. O evento acontece às 19 horas, no Teatro Glauce Rocha, e anuncia os grandes vencedores do concurso de poesias.

O evento é uma realização da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE) junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Por quase dois meses as inscrições para a 31ª Noite da Poesia estiveram abertas. Neste período, poetas de todo o Brasil puderam inscrever suas poesias. Ao todo, a nível nacional, o concurso recebeu 460 poemas, e outros 36 a nível regional.

Durante a cerimônia serão nomeados os vencedores dos prêmios nos três primeiros lugares. O poeta que for julgado como grande vencedor, em primeiro lugar, recebe R$ 2.000,00, o segundo lugar leva R$ 1.500,00, e o terceiro ganhador recebe R$ 1.000,00.

“É um prazer poder promover um evento que instiga essa área tão importante dentro das artes que é a literatura. A leitura e, mais ainda, a produção literária, são combustível para a cultura e para a educação”, pontua a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro.

Para o presidente da UBE, Samuel Medeiros, a qualidade do que foi apresentado surpreendeu a comissão responsável por pontuar os textos. “A sensibilidade das produções daqueles que se inscreveram foi notável. Nós, da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul, entendemos que esse concurso tem um caráter essencial, provocativo, de incentivar a criatividade dos poetas”, discorre.

A 31ª noite da Poesia é embalada pela suavidade musical da Camerata UFMS Cordas e conta com certificado de 3 horas aos estudantes que participarem do evento. Aos que se interessarem pelo documento é interessante fazer uma pré solicitação pelo link: https://forms.gle/kYdTQtEhvAEsPz8U9 .

História e literatura caminham juntas

Vencedor de um Prêmio Jabuti, o convidado desta edição coleciona entrevistas, quadros e matérias especiais em veículos como “History”, “Fantástico”, “Globonews” e “Conversa com Bial”. Com o tema “Poesia, utopia e distopia em 500 de Brasil”, Eduardo palestra pela primeira vez na Noite de Poesias em Campo Grande.

Apaixonado por história desde a infância, foi justamente essa área que o levou à carreira no jornalismo e nas letras. Foi com a Coleção “Terra Brasilis”, sobre a história colonial do Brasil, publicada a partir de 1998, que Bueno tornou-se referência no país. Depois disso, escreveu outros 25 livros.

Em 2007, Eduardo Bueno foi o idealizador, roteirista e apresentador da série “É muita história”, levada ao ar pelo programa “Fantástico” da TV Globo. Em 2010, Bueno foi convidado pelo History para apresentar e comentar programas especiais e onde, em 2011, passou a apresentar “pílulas históricas” escritas por ele.

Atualmente tem uma coluna semanal no Jornal Zero Hora, onde toda sexta-feira publica um texto inédito e exclusivo e está à frente do programa “Não Vai Cair no Enem”, no Canal Buenas Ideias no YouTube, onde aborda temas da História do Brasil. O sucesso do programa extrapolou o vídeo e Eduardo tem viajado pelo país apresentado em diversos teatros: “Não Vai Cair no Enem – a peça”.

Serviço

O Teatro Glauce Rocha está localizado na R. Ufms, S/N – Universitário.