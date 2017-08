Apresentando uma história real e autobiográfica, cuja espontaneidade, ternura e humor comprovam o triunfo da humanidade e da empatia nos momentos mais sombrios, Os meninos que enganavam nazistas chega ao Brasil pela Editora Vestígio, pertencente ao Grupo Autêntica.

A fantástica e emocionante epopeia de duas crianças judias durante a ocupação alemã é narrada pelo olhar de Joseph, o irmão mais novo. É durante um dos períodos mais turbulentos da História que Joseph e Maurice, de apenas 10 e 12 anos de idade respectivamente, perambulam sozinhos pelas estradas tentando escapar da morte e em busca da zona livre para ganhar a liberdade.

A história se passa entre 1941 e 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Em razão da perseguição aos judeus, os dois irmãos recebem de seu pai um pouco de dinheiro para que pudessem escapar sozinhos da Paris ocupada pelos nazistas. A caminho da zona livre, no sul da França, os garotos ficam inevitavelmente presos no redemoinho da guerra e são ajudados, ocasionalmente, pelas pessoas que os encontram no caminho.

Lançado na década de 1970 na França, o livro acumula mais de 20 milhões de exemplares vendidos em 22 países. O best-seller deu origem ao filme homônimo, dirigido pelo canadense Christian Duguay (de “Hitler”), e combina detalhes do conflito com deslumbrantes paisagens da França. A produção chega às telas do cinema em 3 de agosto, com distribuição nacional da Paris Filmes.

