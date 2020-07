Editora UEMS participa da 1ª Feira Virtual da ABEU

Feira literária 100% on-line que ocorrerá entre os dias 1º e 8 de julho - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Editora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) participa da 1ª Feira Virtual das Editoras Universitárias, uma feira literária 100% on-line que ocorrerá entre os dias 1º e 8 de julho na plataforma https://www.feirabeu.com.br/.

Com a exposição de e-books, a universidade esta presente no evento que é resultado da iniciativa da Associação Brasileira das Editoras Universitárias (Abeu) e visa promover a comercialização de livros e e-books com descontos de até 50%, além de ofertar diversas obras gratuitas para download.

A feira busca reunir o acervo das editoras universitárias do país com o intuito de amenizar os impactos econômicos gerados pela pandemia do Novo Coronavírus e incentivar a divulgação e propagação de obras acadêmicas.