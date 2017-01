Editora Piu lança livro de H. G. Wells para adolescentes

Focada exclusivamente em livros infantojuvenis, a Editora Piu se apoia em títulos de domínio público que nunca foram lançados no Brasil. A estreia do catálogo foi com Bichólogo e agora está para sair As Aventuras de Tommy, de H. G. Wells e com tradução e apresentação de Eduardo Bueno.

"Vamos publicar também as histórias do Pequeno Patachu, de Tristan Derème, que teria inspirado Saint-Exupéry a escrever O Pequeno Príncipe", conta Paula Taitebaum, uma das editoras. "A Embaixada da França nos concedeu o apoio para a tradução, mas colocamos este projeto no Catarse (plataforma de financiamento coletivo) para viabilizar investimentos de tratamento de imagem e impressão."

As histórias do menino Patachu foram criadas pelo poeta francês Tristan Derème em 1929 e publicadas originalmente em dois volumes: O Pequeno Patachu e As Histórias de Patachu. A Piu vai publicar assim, em dois volumes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

