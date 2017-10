Edição 2017 do Festival América do Sul é adiada para maio do ano que vem

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/10/27.10.17-FESTIVAL-ADIADO-PORTAL.mp3

O adiamento da 14ª edição do Festival América do Sul para 6 a 13 de maio de 2018, foi anunciado oficialmente, nesta quinta-feira (26) pelo Secretário de Estado de Cultura e Cidadania Athayde Neri junto com o prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira.

A medida, segundo o Secretário tem o propósito de agregar o tradicional evento à economia da região, e também ampliar o prazo e o montante da captação de recursos via Lei Rouanet.

O prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, explicou que com a queda da receita do município também seria difícil fazer a contrapartida necessária para a realização do Festival.

O secretário adiantou que a Fundação de Cultura manterá os editais do 14º Fasp, inclusive alguns shows já definidos, como do Crioulo e do Martinho da Vila, e haverá uma reformulação na sua formatação para incluir seminários de discussão das questões transfronteiriças e temas regionais, como a arqueologia no Pantanal e os 150 anos da Guerra do Paraguai.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)