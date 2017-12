Ed Sheeran recebe prêmio das mãos do príncipe Charles

O cantor e compositor Ed Sheeran recebeu nesta quinta-feira, 7, do Estado britânico o prêmio MBE por seus serviços prestados à música. A cerimônia foi realizada no Palácio de Buckingham e quem condecorou o inglês foi o príncipe Charles.

Depois da cerimônia, Sheeran afirmou que seu falecido avô teria ficado satisfeito com a homenagem. "Meu avô era um grande defensor da monarquia", disse ele à BBC. "Ele tinha todas as placas comemorativas e tudo mais e morreu exatamente neste dia quatro anos atrás, então acaba sendo uma coisa bonita, como um círculo que se fecha, acho que ele estaria bem orgulhoso", declarou.

Sheeran, de 26 anos, foi o artista com a música mais ouvida no Spotify neste ano. O single Shape Of You alcançou a marca de 1,4 bilhões de reproduções no serviço de streaming. O último álbum do cantor, Divide, obteve 3,1 bilhões de reproduções, tornando-se também o disco mais tocado em 2017.