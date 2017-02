Ed Sheeran 'esconde' bilhete para fãs em um de seus novos discos de vinil

Os fãs de Ed Sheeran que pretendem comprar o vinil de seu novo álbum, "Divide", podem encontrar uma surpresa. É que na última terça-feira, 21, o cantor britânico postou um vídeo em seu Instagram mostrando que deixou um bilhete em um dos discos.

"Olá! Muito obrigado por comprar o álbum, seu humano lindo! Estou escrevendo essa nota na mesa da minha cozinha, enquanto como salsichas com ketchup. Elas estão uma delícia. Espero que goste do álbum. Com amor, Ed", diz o bilhete.

O álbum chega nas lojas no dia 3 de março e já tem duas músicas divulgadas: "Castle on the Hill" e "Shape of You".

