Ed Sheeran dá pizzas a fãs que esperavam na fila de seu show

Existem pessoas que ficam tão ansiosas pelo show de seu ídolo que passam dias em frente aos estádios ou casas de shows onde ocorrerá a apresentação - mas, se você fizer isso pelo Ed Sheeran, terá seu esforço reconhecido.

O cantor se apresentou em Adelaide, na Austrália, na última quarta-feira, 7, e ordenou que pizzas fossem entregues aos fãs que aguardavam há dias em frente ao local onde ocorreria o show.

"Ed, muito obrigado pelas pizzas! Nós estamos mais do que felizes. Nenhum pedaço foi desperdiçado!", escreveu uma menina. Ela e os outros fãs que receberam o mimo postaram fotos em suas redes sociais se deliciando com as pizzas.