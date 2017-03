Ed Sheeran chora em viagem à África: 'me sinto de mãos atadas'

O cantor Ed Sheeran viajou recentemente à Libéria, país localizado no oeste da África, e que sofreu com a epidemia do vírus Ebola há alguns anos.

Em meio a relatos sobre as más condições de vida às quais os habitantes estão submetidos, Ed chegou a se emocionar e revela que até chorou.

"Nada pode te preparar para a horrível sensação de choque e descrença ao ver pequenas crianças dormindo entre entulho e dejetos humanos. É de quebrar o coração. Eu realmente não queria chorar, e tentei de tudo para segurar, mas foi um choque muito grande para mim. Estou completamente destruído e me sinto de mãos atadas', contou em entrevista ao The Sun.

