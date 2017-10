Ed Sheeran cancela shows após fraturar os dois braços

Ed Sheeran teve que cancelar os show que faria na Ásia por causa de seu recente acidente de bicicleta, que lhe causou fraturas no pulso direito e no cotovelo esquerdo. - Divulgação

Na última segunda-feira, 16, o cantor britânico Ed Sheeran fez post no Instagram compartilhando que havia se envolvido em um acidente de trânsito em Londres. "Eu sofri um acidente de bicicleta e agora estou esperando aconselhamento médico, e isso pode afetar alguns dos meus shows que estão por vir. Por favor, fiquem ligados para mais informações. Beijos", disse o cantor no dia.

Agora, após exames, Sheeran fez novo post revelando que não sofreu só uma fratura, mas quebrou os dois braços em locais diferentes: no cotovelo esquerdo e no pulso direito. Por conta disso, o cantor avisou que terá que cancelar pelo menos cinco shows da turnê atual.

"Uma visita aos meus médicos confirmou que eu sofri fraturas no pulso direito e no cotovelo esquerdo, que vão me impossibilitar de fazer shows ao vivo pelo futuro próximo", escreveu. "Infelizmente, isso significa que os seguintes shows terão de ser cancelados: Taipei, Osaka, Seoul, Tóquio e Hong Kong. Estou esperando para ver como será a recuperação das minhas lesões antes de decidir sobre as apresentações posteriores. Fiquem ligados para novas atualizações", continuou.

O post termina com um aviso de que não foi o próprio Sheeran que escreveu a mensagem, já que ele está com os dois braços imobilizados.