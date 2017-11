EBC terá painel sobre Prodav TVs Públicas no 3º MAN, em Fortaleza  

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) promoverá debate sobre o Prodav TVs Públicas, na próxima sexta-feira (17), durante o 3º MAN – Mercado Audiovisual do Nordeste, que acontecerá em Fortaleza de 13 a18 de novembro. Lançado em 2015, durante o Cine Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema, o MAN surgiu com o intuito de unir os protagonistas do audiovisual e promover a troca de experiências e a geração de negócios. A terceira edição é apresentada pelo Ministério da Cultura, pelo Governo do Estado do Ceará, pelo BNDES e pelo BNB, e realizada pelo 27° Cine Ceará e CONNE - Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Com o Painel Prodav TVs Públicas: Panorama Geral de Acompanhamento, a EBC fará uma apresentação para os produtores contemplados no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) para TVs Públicas de 2014 e 2015. Desde setembro desse ano, a empresa realiza encontros nas cinco regiões do país, com a finalidade de ouvir os produtores financiados com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual sobre a primeira e a segunda edição do projeto.

Além de rodadas de negócios, o evento contará também com palestras e discussões sobre a produção audiovisual e o mercado do conteúdo independente, além de debates sobre as políticas de desenvolvimento do mercado audiovisual e de suas potencialidades.