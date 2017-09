EBC terá encontros com produtores contemplados pelo Prodav

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) promoverá, na segunda quinzena de setembro e na primeira quinzena de outubro, reuniões com os produtores contemplados no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) para TVs Públicas de 2013, 2014 e 2015. O objetivo é ouvir os produtores, financiados com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, sobre a primeira e a segunda edição do projeto, além de fornecer orientações e esclarecer dúvidas.

Desde o dia 30 de junho deste ano, equipe própria da EBC faz o acompanhamento das linhas de produção de conteúdos destinadas às TVs públicas. A empresa pública de comunicação atua na linha de produção acompanhando o desenvolvimento das obras pelas produtoras, sua homologação em conformidade com a Norma Técnica 704 da EBC e, posteriormente, a distribuição do conteúdo para as TVs da área pública.

A primeira reunião desta série será realizada no dia 27 deste mês, às 14h, para os produtores da Região Sul. O evento ocorrerá na Rádio e Televisão Educativa do Paraná (E-Paraná). Os interessados têm até hoje (18) para confirmar a participação pela Central de Atendimento disponível no Portal EBC.

Os produtores também podem enviar dúvidas e sugestões para este primeiro encontro por meio da central, disponível no portal institucional da EBC.

